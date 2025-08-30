Кола се запали в столичен квартал, огнеборци гасят на място (СНИМКИ)

Кола гори в столичния квартал „Младост“ 4. За това алармираха очевидци в социалните мрежи.

На видео, качено от инцидента във Фейсбук, се вижда как на мястото пристига пожарен автомобил и огнеборците започват гасенето на колата.

Според свидетели тя се е запалила внезапно.

Все още няма информация за пострадали и каква е причината, довела до разпалването на автомобила.

