Катастрофа в Асеновград в малките часове на нощта по чудо се размина без жертви и ранени. Инцидентът е станал малко преди 2:00 часа на бул. „България“, информира обществената телевизия.

Два автомобила са се ударили, като единият е изхвърчал от пътното платно и се е врязал във входната врата на жилищен блок.

Щетите са само материални, потвърждават от пловдивската полиция.

Полицията съобщи още, че и двамата водачи са били тествани за алкохол, като пробите им са отрицателни. Случаят е обработен по административен ред.

