Мъж и жена са загинали при тежка катастрофа край тервелското село Оногур, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Добрич.

Сигнал за постъпило пътнотранспортно произшествие е подаден на 2 ноември. Установено е, че лек автомобил се е ударил в канавка и е спрял движението си в крайпътно дърво. Вследствие на инцидента на място са загинали 45-годишна жена и 33-годишен мъж.

По случая е образувано досъдебно производство.

Припомняме, че през март месец тази година двама младежи от Тервел загинаха в катастрофа по пътя Добрич – Силистра при тежък сблъсък между два автомобила.

Шофьорът на единия автомобил е нарушил правилата за движение, вследствие на което се удря в задната дясна част на движещия се пред него в същата посока автомобил.

При удара водачът на едната кола губи управление и навлиза в крайпътна канавка, вдясно по посоката си на движение. Автомобилът се удря в крайпътно дърво и се преобръща по таван в нива.

Починалите на място са шофьорът на лекия автомобил и един от спътниците му. И двамата са на 18 години. Другите пътници в автомобила са транспортирани в болницата в Добрич.

