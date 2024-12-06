Трима души пострадаха при катастрофа в Сливенско. Автомобил се удари в крайпътно дърво, след като репатрак му отне предимството. Инцидентът е станал на 5 декември около 13 часа в сливенското село Чинтулово.

По първоначални данни 45-годишен мъж от селото, шофирал репатрака, е отнел предимството на кола. За да избегне удара, автомобилът се е ударил в крайпътно дърво.

Пострадали са водачът на лекия автомобил - мъж на 63 години и две жени, на 21 и 18 години, пътници в автомобила.

Пострадалите са от село Селиминово, настанени са за лечение в болнично заведение в Сливен без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.

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