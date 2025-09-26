Велосипедист загина при катастрофа с лек автомобил на главния път София – Варна в района на Севлиево, съобщават от полицията.

Инцидентът е станал малко след 14 часа и движението в участъка беше спряно.

На място се извършват огледи, а под наблюдението на Окръжната прокуратура в Габрово е образувано досъдебно производство. Причините за произшествието все още се изясняват.

Трафикът се пренасочва през обходен маршрут през село Богатово и град Севлиево.