Една от най-съществените прояви на циркулиращия вариант на коронавируса е острият ларингит. Това обясни в ефира на bTV Radio педиатърът от болница „Токуда“ д-р Веселина Кендерова.

„Това е спешно състояние при децата и би трябвало да се потърси лекарска помощ. При по-изразено възпаление на структурите на ларинкса може да настъпи оток и има опасност от задушаване. Така, че ако при децата се появи много характерна, нарича се „лаеща кашлица“ или спадане на гласа, това са все симптоми, при които е редно да се потърси лекарска помощ“, обясни тя.

Какви са първите симптоми на „Омикрон“ при децата?

„Най-често като клинична симптоматика са болки в гърлото, хрема, повишена температура. Някои деца имат кашлица, при някои има и повръщане. По-големите деца се оплакват от главоболие“, каза д-р Кендерова.

На кой ден тестът„хваща”вируса?

„Ако се направи тест веднага след контакт с пациент, който е с коронавирус, категорично излиза отрицателен. Ако пациентът изяви симптоми и се тества веднага след като повиши температура или го заболи гърло, също има голям процент на вероятност да излезе отрицателен. Обикновено на втория или третия ден след първите симптоми се позитивира тестът”, допълни педиатърът.

Доколко децата са преносители на заразата?

„Децата заразяват колкото възрастните. С разликата, че при предходните варианти процентът на безсимптомните деца беше много висок. При „Делта“ варианта децата бяха два пъти по-често безсимптомни преносители, в сравнение с възрастните. При „Омикрон“ те определено си се заразяват със симптоми”, подчерта д-р Кендерова.