Граждани сигнализират, че подът на метростанция „Сердика“ е хлъзгав и опасен

Кофи в действие: Метрото протече, без дори да вали

Теч в столичното метро. Зрители на bTV сигнализират, че покривът на станция „Сердика“ е протекъл.

Аварията е точно преди връзката между линия 1 и линия 2. Пътниците са изненадани от проблема, защото времето в празничния 22 септември е слънчево, а дъжд не е валял от дни в София.

На място са взети „мерки“ – поставени са кофи и табели за хлъзгав под, периодично се и забърсва.

Въпреки това, според гражданите е опасно и има от висок риск от инциденти, особено за възрастни и трудно подвижни хора.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK