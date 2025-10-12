КНСБ кани КРИБ и социалните партньори на дискусия за данъците и доходите.

"По повод публично разпространената „Позиция на Управителния съвет на КРИБ във връзка с искания на КНСБ за драстично увеличаване на данъчната тежест върху българския бизнес“ КНСБ подчертава, че предложенията на конфедерацията през 35-те години от нейното учредяване винаги са били публични, аргументирани и отворени за дискусия. Всички наши предложения, включително насочените към справедливо данъчно облагане, са подлагани на задълбочени обществени и експертни обсъждания от години, тъй като вярваме, че това е демократичният път към защитата на публичния интерес", се казва в позицията на КНСБ.

"Призивите за прекратяване на социалния диалог са на противоположната плоскост и будят тревога за погазване на демократичните практики. Дълбоко сме убедени, че всяка тема от обществено значение изисква спокоен, открит и аргументиран разговор. На масата на преговорите и с инструментите на социалния диалог", посочват още от КНСБ.

"В контекста на текущите дебати за данъчната политика КНСБ последователно отстоява позицията си за преструктуриране на данъчната тежест, а не за нейното механично увеличаване. Основната цел на предложенията ни е да се увеличи разполагаемият доход на хората с ниски и средни доходи, тъй като именно тяхното потребление е основният двигател на икономическия растеж", се посочва още в позицията.

Според КНСБ те не предлагат увеличение на данъците върху труда. Напротив — чрез разширяване на данъчните облекчения за семейства с деца настояваме за повече разполагаем доход за работещите домакинства.

"КНСБ кани КРИБ и всички национално представителни работодателски организации и КТ „Подкрепа“ на задълбочен разговор по тези и други ключови теми, защото само чрез отговорен социален диалог и съвместни действия можем да бъдем реално полезни за развитието на икономиката и за устойчивото бъдеще на България", се посочва още в позицията на синдиката.

