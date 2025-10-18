Мъж на 58 години е пострадал при катастрофата край Микре на главния път София – Варна, съобщава полицията в Ловеч, цитирана от БТА.

Инцидентът, при който лек автомобил самокатастрофира, е станал около 14:30 часа. В колата са пътували мъж и жена.

Пострадал е мъжът, който е откаран в ловешката болницата, а след това е транспортиран в тежко състояние в лечебно заведение в Плевен, казаха от Центъра за спешна медицинска помощ в Ловеч.

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че е възстановено движението и в двете ленти в района на катастрофата.

