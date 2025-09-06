Катастрофа затруднява движението по пътя София – Перник в района на Владая.

Движението се осъществява в две ленти в посока Перник поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Трафикът в посока София се осъществява по обходен маршрут през Владая.

Преминаването в района се регулира от "Пътна полиция", допълват от пътната агенция.

