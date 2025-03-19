Катастрофа между товарен автомобил и камион на „Тракия“, има пострадал

Два товарни автомобила са се ударили на магистрала „Тракия“. Инцидентът е станал вечерта на 18 март, съобщиха от полицията.

Около 19.55 ч., по АМ „Тракия“, 160 км е настъпило пътнотранспортно произшествие между товарен автомобил, управляван от 21-годишен мъж, и влекач с прикачено полуремарке, управляван от 60-годишен.

При катастрофата е пострадал 21-годишният водач, който е настанен в болнично заведение, без опасност за живота.

Водачите са тествани за употреба на алкохол с техническо средство, отчетени са отрицателни резултати и за двамата.

В РУ-Чирпан е съставен акт за установено административно нарушение и протокол за ПТП.