Катастрофа между товарен автомобил и камион на „Тракия“, има пострадал

Два товарни автомобила са се ударили на магистрала „Тракия“. Инцидентът е станал вечерта на 18 март, съобщиха от полицията.
Около 19.55 ч., по АМ „Тракия“, 160 км е настъпило пътнотранспортно произшествие между товарен автомобил, управляван от 21-годишен мъж, и влекач с прикачено полуремарке, управляван от 60-годишен.
При катастрофата е пострадал 21-годишният водач, който е настанен в болнично заведение, без опасност за живота.
Водачите са тествани за употреба на алкохол с техническо средство, отчетени са отрицателни резултати и за двамата.
В РУ-Чирпан е съставен акт за установено административно нарушение и протокол за ПТП.
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