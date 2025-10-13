Катастрофа между луксозна кола "Ягуар" и камион от военен конвой е станала в София, стана ясно от потребители в социалните мрежи.

Зрелищният пътен инцидент между луксозния автомобил и военен камион е възникнал около 14 часа на столичното "Ботевградско шосе" 491.

Снимка: Facebook

Според очевидци на място веднага са пристигнали екипи на полицията.

До този момент няма официална информация от МВР относно причините за катастрофата.

