Катастрофа между луксозна кола "Ягуар" и камион от военен конвой е станала в София, стана ясно от потребители в социалните мрежи.
Зрелищният пътен инцидент между луксозния автомобил и военен камион е възникнал около 14 часа на столичното "Ботевградско шосе" 491.
Според очевидци на място веднага са пристигнали екипи на полицията.
До този момент няма официална информация от МВР относно причините за катастрофата.
