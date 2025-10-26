Катастрофа между два автообила затруднява движението на главния път между Разлог и Белица. Инцидентът е станал на разклона за разложкото село Баня.
По първоначална информация сериозно пострадали няма. Закарана за преглед с леки травми в Многопрофилната болница в Разлог е една жена, съобщи обществената телевизия.
Движението в района се осъществява в едната лента и се регулира от "Пътна полиция".
