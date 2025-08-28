Пожар е възникнал в сградата на НОИ в центъра на Стара Загора тази сутрин, предаде БНР. Причината е късо съединение в осветително тяло в приемната на първия етаж. Няма пострадали хора, съобщи вр.и.д. директор на териториалното поделение на НОИ Златка Колева.
От РСПБЗН Стара Загора обявиха, че огънят е потушен. Около 100 служители са били евакуирани, имало е силно задимяване. Сградата ще остане затворена за граждани до 13 часа днес, предаде БГНЕС.
Един екип на пожарната остава да дежури.
