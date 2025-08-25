Товарен камион се е преобърнал тази нощ около 5-и километър на магистрала „Тракия“ близо до София, съобщиха от пресцентъра на МВР. При инцидента няма пострадали.

От фейсбук групи, публикували снимки от инцидента, става ясно, че се е случило на отбивка за Елин Пелин, посока София.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението в посока София се осъществява в изпреварящата лента поради изтегляне на тежкотоварния автомобил. От агенцията призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", информира БТА.

В социалните мрежи шофьори съобщават за големи задръствания в района на инцидента.