Тежкотоварен автомобил се запали в движение в Прохода на Републиката (Хаинбоаз) днес, малко след 12:00 часа. Инцидентът е станал в северната част на прохода.

На мястото незабавно са били изпратени два екипа на Пожарната безопасност и защита на населението. При пристигането си екипите са установили, че камионът гори интензивно.

Пламъците от запаления автомобил са се прехвърлили в сухи треви и храсти край пътя, обхващайки и близката борова гора. Благодарение на бързите и професионални действия на пожарникарите, разрастването на горския пожар е било бързо овладяно и предотвратено, предаде БГНЕС.

Огънят по камиона също е потушен. При инцидента кабината на превозното средство е изгоряла напълно, унищожена е и част от превозвания товар. Към момента няма данни за пострадали при инцидента. Движението в прохода е затруднено, докато текат огледи и разчистване на пътното платно.

