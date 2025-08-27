Плащания по обществени поръчки към строителните фирми у нас закъсняват, сигнализират от Камарата на строителите.

Много компании в бранша са изпълнили работа, която не им е платена от страна на публичните възложителите - общини и държавата, казаха за bTV от камарата.

Повечето от фирмите вече са с пуснати фактури, платено ДДС и други данъци, но възложителите не са се разплатили с изпълнителите.

Най-малко застрашените професии от изкуствения интелект: Миячи на съдове, строители, масажисти

От Камарата на строителите са категорични, че за да работи браншът е нужно да има предвидимост и регулярност в плащанията.

Регионалният министър Иван Иванов обясни, че закъснение има за проекти от миналата година, но плащанията за тази вървят по план.

600 млн. паунда за „нови“ работници: Великобритания инвестира в обучение на строители

“Към днешна дата сме изплатили на 360 милиона от старта на бюджета. Това е края на май месец, което е близо 50% от средствата отпуснати от държавата, които са 700 милиона. Аз съм изненадан от подобни твърдения. С камарата на строителите имаме прекрасни отношения, ако имат те конкретни казуси - винаги са добре дошли“, коментира Иван Иванов.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK