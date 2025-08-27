Плащания по обществени поръчки към строителните фирми у нас закъсняват, сигнализират от Камарата на строителите.



Много компании в бранша са изпълнили работа, която не им е платена от страна на публичните възложителите - общини и държавата, казаха за bTV от камарата.

Повечето от фирмите вече са с пуснати фактури, платено ДДС и други данъци, но възложителите не са се разплатили с изпълнителите.

От Камарата на строителите са категорични, че за да работи браншът е нужно да има предвидимост и регулярност в плащанията.



Регионалният министър Иван Иванов обясни, че закъснение има за проекти от миналата година, но плащанията за тази вървят по план.

“Към днешна дата сме изплатили на 360 милиона от старта на бюджета. Това е края на май месец, което е близо 50% от средствата отпуснати от държавата, които са 700 милиона. Аз съм изненадан от подобни твърдения. С камарата на строителите имаме прекрасни отношения, ако имат те конкретни казуси - винаги са добре дошли“, коментира Иван Иванов.

