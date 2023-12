Когато американският автор и илюстратор Тиодор Сюс Гайзъл, известен като Доктор Сюс, създава сърдития жител на планината Крампит със сърце „два размера по-малко“ в класиката си от 1957 г. „Как Гринч открадна Коледа“, не се е наложило да търси вдъхновение далеч.

„Миех си зъбите една сутрин на 26 декември, когато видях доста „гринч“ лице в огледалото“, казва той в интервю за Redbook през същата година.

Today in History (1966) The TV special How the Grinch Stole Christmas!, an adaptation of Dr. Seuss's classic children's book, aired for the first time and became a holiday staple.

„Осъзнах, че нещо се беше объркало с Коледа или по-скоро с мен. Така написах историята за моя мрачен приятел Гринч, за да видя дали мога да преоткрия нещо за Коледа, което очевидно бях изгубил“, добавя той.

Макар Гринч да не харесва повечето неща, той най-вече ненавижда дните около Коледа заради звуците от инструментите, празничните вечери и пеенето на коледни песи.

Неможещ да понесе празниците повече, той решава да ги провали, като открадне цялата украса и подаръци от селцето до планината му. Въпреки че успява в своя план, той осъзнава, че празничните дни имат по-дълбок смисъл, а сърцето му расте и става „три размера по-голямо“.

"You got termites in your smile, You have all the tender sweetness of a seasick crocodile"

Who is your favorite Grinch? #FilmTwitter pic.twitter.com/EUaZew0dYb