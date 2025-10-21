Днешното заседание на Министерския съвет премина необичайно тихо и продължи едва около 30 минути. Липсваше традиционната протоколна част, в която обикновено премиерът прави встъпителни думи.

След края на заседанието нито един от министрите не застана пред медиите, за да даде брифинг или да отговори на въпроси. Това е първото заседание на кабинета, след като миналата седмица избухна правителствената криза и редовното заседание беше отменено.

Днешното заседание се проведе във вторник, ден по-рано от обичайното, тъй като по график Министерският съвет заседава в сряда.

По информация към момента в дневния ред са били включени 35 точки.

Очаква се пресцентърът на Министерския съвет да обяви решенията, взети по време на заседанието, както и дали са били добавени допълнителни теми.

