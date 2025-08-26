Как огнеборци от цяла Европа ще се състезават у нас?

Физическа подготовка, техническа сръчност и бързо мислене - в тези качества трябва да премерят сили отборите от пожарникари от 8 държави в първия европейски шампионат по пожароприложен спорт.

Точно в 10 ч. сутринта на стадион "Васил Левски" в гр. Долна Баня е официалният старт на първият европейски шампионат по пожароприложен спорт. Днес предстои отборите да се състезават и в първата дисциплина - каква ще бъде тя пред bTV говори инсп. Мирослав Евтимов, който е е треньор на националния ни отбор.

"Първата дисциплина на състезанието се нарича изкачване с щурмова стълба, като при мъжете това изкачване става до 4-я етаж на учебна кула, докато при жените изкачването става до втория етаж на кулата. Стълбата не трябва да бъде по-лека от 8 кг."

Освен изкачването "щурмова стълба", която е индивидуална дисциплина има още една индивидуална дисциплина. Тя се нарича стометрова пътека с препятствия и две колективни дисциплини

Ще се състезават над 200 пожарникари - мъже и жени от 8 държави. Това е и първият европейски шампионат по пожароприложен спорт, организиран по агидата на "Международната асоциация на пожарните и спасителни служби".