dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 14°
10 Облачно 17°
11 Облачно 19°
12 Облачно 21°
13 Облачно 23°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
България

Как огнеборци от цяла Европа ще се състезават у нас?

Шампионат по пожароприложен спорт

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:52 ч. 26.08.2025 г.

Физическа подготовка, техническа сръчност и бързо мислене - в тези качества трябва да премерят сили отборите от пожарникари от 8 държави в първия европейски шампионат по пожароприложен спорт. 

Точно в 10 ч. сутринта на стадион "Васил Левски" в гр. Долна Баня е официалният старт на първият европейски шампионат по пожароприложен спорт. Днес предстои отборите да се състезават и в първата дисциплина - каква ще бъде тя пред bTV говори инсп. Мирослав Евтимов, който е е треньор на националния ни отбор.

"Първата дисциплина на състезанието се нарича изкачване с щурмова стълба, като при мъжете това изкачване става до 4-я етаж на учебна кула, докато при жените изкачването става до втория етаж на кулата. Стълбата не трябва да бъде по-лека от 8 кг."

Освен изкачването "щурмова стълба", която е индивидуална дисциплина има още една индивидуална дисциплина. Тя се нарича стометрова пътека с препятствия и две колективни дисциплини 

Ще се състезават над 200 пожарникари - мъже и жени от 8 държави. Това е и първият европейски шампионат по пожароприложен спорт, организиран по агидата на "Международната асоциация на пожарните и спасителни служби".

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Пиян шофьор се вряза в микробус с колата си между Севлиево и Габрово

Пиян шофьор се вряза в микробус с колата си между Севлиево и Габрово
Задържаха учител за педофилия в София

Задържаха учител за педофилия в София
Транспортират от Бургас до „Пирогов“ 4-годишния Марти, ударен от АТВ в „Слънчев бряг“

Транспортират от Бургас до „Пирогов“ 4-годишния Марти, ударен от АТВ в „Слънчев бряг“
„Viele Danke”: Борисов отиде в Германия, за да благодари на „Райнметал“ за инвестицията у нас

„Viele Danke”: Борисов отиде в Германия, за да благодари на „Райнметал“ за инвестицията у нас
"Ако се скъса въжето, ще се приземите в Пазарджик": Разказ за лошо отношение на атракцион в Несебър

"Ако се скъса въжето, ще се приземите в Пазарджик": Разказ за лошо отношение на атракцион в Несебър
Тази сутрин
Снимка: Кризисен щаб търси решение на водната криза в Плевен
Кризисен щаб търси решение на водната криза в Плевен
Снимка: Георги Рачев: Според дългосрочни прогнози есента ще бъде топла и суха
Георги Рачев: Според дългосрочни прогнози есента ще бъде топла и суха
Снимка: От политологията до астрофотографията: Христо Панчугов за снимките на нощното небе
От политологията до астрофотографията: Христо Панчугов за снимките на нощното небе
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Магията на традициите
Магията на традициите
Снимка: По пътя към наградите "Оскар"
По пътя към наградите "Оскар"
Снимка: Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест