По закон от 15 ноември до 1 март колите трябва да са с гуми, предназначени за зимни условия, или с дълбочина на протектора от минимум 4 mm. Борислав Петров не чака и сменя гумите си още през октомври.

"Пътувам постоянно. Пътувам зад граница и не знам какво ще е времето", казва Борислав Петров.

Той посочва, че сменя гумите си на 2-3 години. Винаги с нови.

"Втора ръка никога! Защото втора ръка не знаеш какво ще вземеш", коментира Борислав Петров.

Това посочват и експертите от бранша. А съветът им е да не чакаме до средата на ноември.

"Всеки момент на деня е удачен, стига човек да си е направил предварително запазен час. Сутрин в 8:30, когато ние отваряме, има струпване на хора. След това в рамките на деня има още няколко такива вълни – може би в обедната почивка, в края на деня. Самият процес по смяна на гумите отнема около 40 минути", коментира Петър Миленков, маркетинг мениджър на център за гуми.

Можем да проверим грайферите и така - да поставим монета от 2 лева. Ако сребърната част влиза изцяло, то гумата отговаря на изискванията за грайфер от минимум 4 мм. По-важно е обаче сместа, от която е гумата и самият грайфер.

Прорезите върху грайфера на зимните гуми са това, което позволява на колата да е стабилна и да се държи добре върху киша, сняг или дори вода.

"Ще пътувам извън България и сигурността е на първо място", казва Спас Проданов, шофьор.

Цените при новите гуми варират, като за среден клас в най-масовия размер могат да струват около 500 лв. за комплект. Смяна за същия размер пък е между 70 до 90 лв за комплект.

