15-годишната Мария-Кристина Капитанска от Благоевград е изчезнала, обявиха от полицията.

Мария-Кристина е в неизвестност за близките си от 27 октомври, посочиха от ОДМВР – Благоевград.

Висока е около 150 см със слабо телосложение, тъмно кестенява коса и кафяви очи.

На 27 октомври е била облечена с черен клин, черно късо яке с качулка и ярко розови маратонки.

Умоляват се всички, които имат информация за момичето да подадат сигнал на телефон 112, на телефон 073/867 434 или в най-близкото полицейско управление.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK