15-годишната Мария-Кристина Капитанска от Благоевград е изчезнала, обявиха от полицията.
Мария-Кристина е в неизвестност за близките си от 27 октомври, посочиха от ОДМВР – Благоевград.
Висока е около 150 см със слабо телосложение, тъмно кестенява коса и кафяви очи.
На 27 октомври е била облечена с черен клин, черно късо яке с качулка и ярко розови маратонки.
Умоляват се всички, които имат информация за момичето да подадат сигнал на телефон 112, на телефон 073/867 434 или в най-близкото полицейско управление.
