Издирваният бивш служител на Районното управление на МВР в Горна Оряховица е намерен починал в лек автомобил край река Янтра.

Калин Колев беше в неизвестност от 2 октомври.

Преди изчезването си бившият полицай оставил мобилните си телефони, автомобила си и ключовете за дома си.

„Съмнения имаме за всичко. Знаем, че си е оставил документите вкъщи. Без документи е. С конкретно МПС е, което обаче не е в движение. Към момента не сме го засекли да се движи по републиканските пътища“, заяви по-рано днес главен инспектор Мариан Лонгинов, началник управлението в Горна Оряховица.

„Той преживя някои проблеми преди време. Всичко е възможно. Не можем да излезем с конкретно становище, докане не получим повече информация“, допълни главен инспектор Лонгинов.

При направения днес първоначален оглед е установено, че няма видими следи от насилие. Причините за смъртта обаче са в процес на изясняване, съобщават за bTV от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство.

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