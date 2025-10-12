dalivali.bg
Избори за кмет в Славяново - родното село на президента

До 11 часа правото си на глас са упражнили близо 20% от избирателите

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:07 ч. 12.10.2025 г.

Избори за кмет в Славяново - родното село на президента Румен Радев. До 11 часа правото си на глас са упражнили близо 20% от избирателите.

Кандидатите са двама. За кмет ще се състезават Николай Балабанов, излъчен от инициативен комитет, и Радко Кьосев от БСП-Обединена левица. Балабанов е бившият кмет на населеното място.

Той обаче бе отстранен от поста в края на март след  получени сигнали за несъвместима с длъжността му търговска дейност.

Няма сигнали за нарушения. Още в две села в област Хасково се провеждат избори - кмет избират в село Черногорово, както и в село Боян Ботево.

