България

Депутатите избират заместник на омбудсмана

Единственият кандидат е Мария Филипова

Снимка: Ладислав Цветков

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  06:50 ч. 10.09.2025 г.

В сряда депутатите ще гласуват за заместник-омбудсмана. Дебатите са заложени като първа точка в предварителната им програма.

Народните представители избраха и омбудсман в средата на юли. Тогава ГЕРБ, БСП, ИТН и "ДПС-Ново начало" се обединиха около кандидатурата на Велислава Делчева.

Единственият кандидат е Мария Филипова - настоящ председател на Комисията за защита на потребителите.

След промените от 2023 година именно фигурите на обществения защитник и неговият заместник са сред малкото възможни варианти за служебен премиер, при евентуални предсрочни избори.

Мария Филипова е събрала най-много точки за заместник-омбудсман

