dalivali.bg
София
сега Слънчево 24°
11 Слънчево 26°
12 Слънчево 29°
13 Незначителна облачност 31°
14 Разкъсана облачност 32°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време

Последни новини

Бойко Борисов очаква президентът да предоговори газовия договор с „Боташ“

Бойко Борисов очаква президентът да предоговори газовия договор с „Боташ“
Столичен електротранспорт: Ватманът е временно отстранен, въвеждаме мерки за по-голяма сигурност

Столичен електротранспорт: Ватманът е временно отстранен, въвеждаме мерки за по-голяма сигурност

„Пари даваме само за ток“: В Липница правят лютеницата само с продукти собствено производство

Когато малкото означава много: Битката на едно семейство със затлъстяването

Без вода остават в някои части на столицата

Общински съветници: Ватманите нямат подходящи условия да си купят кафе и закуска на начална и крайна спирка

„С лявото ми око целунах асфалта“: Бивш министър пострада от лошата инфраструктура у нас

Започва новият политически сезон: Какво включва дневният ред на депутатите?

Цветлин Йовчев за самолета на фон дер Лайен: Не можем да говорим за целенасочена атака

„Опасно селфи“: Защо деца рискуваха живота си за снимка от над 200 метра височина?
България

Иво Бързаков е най-новото попълнение в спортната редакция на bTV

Със задълбочени познания за българския, европейски и световен футбол, той носи със себе си силен заряд към спорта

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:48 ч. 03.09.2025 г.

Телевизионният журналист Иво Бързаков, добре познат с богатия си опит в спортната журналистика, става част от екипа на bTV от началото на септември. Той се присъединява към спортната редакция на медията и ще бъде автор и водещ на спортните емисии на bTV Новините, както и на дигиталната поредица „Спортен нюзрум“. Зрителите ще го видят в ефир още тази седмица.

Иво Бързаков има над 10 години опит в медиите. Със задълбочени познания за българския, европейски и световен футбол, той носи със себе си силен заряд към спорта, професионализъм и висока ангажираност към аудиторията. Като част от утвърдения „отбор“ от водещи и репортери, Иво ще бъде активен участник в отразяването на най-интересните и актуални събития в bTV Новините, както и в специални студиа за големи турнирни надпревари и значими спортни моменти.

В „новия“ сезон на подкаст поредицата на bTV „Спортен нюзрум“, Иво Бързаков и Петър Бакърджиев ще бъдат тандем водещи, които ще дискутират най-важното от спортната сцена. С интересни анализи, любопитни коментари и изявени гости, подкастът обещава да бъде още по-информативен, динамичен и близък до обществеността. Епизодите ще се излъчват два пъти седмично в понеделник и четвъртък от 13:00 часа в YouTube и на сайта btvsport.bg.

„Приветстваме Иво Бързаков в bTV. Неговата енергия и страст към спорта съвпадат с нашата мисия - да развиваме и подкрепяме талантите в журналистиката. Вярваме, че с присъединяването на Иво нашият екип ще стане още по-силен и вдъхновяващ за зрителите. Пожелаваме му успех и много вълнуващи моменти в ефира и на „спортния терен“, казва Владислава Лазарова, Мениджър „Уеб съдържание“ и Изпълнителен продуцент „Спорт“ в bTV Media Group.

Кой е Иво Бързаков?

Иво Бързаков започва кариерата си на 18 години като репортер в спортен ежедневник. Оттогава насам той преминава през различни роли - редактор, репортер, коментатор и водещ на предавания, студиа и двубои на българския национален отбор по футбол, на европейски и световни първенства (Евро 2020, Катар 2022, Евро 2024), както и на клубни турнири под егидата на UEFA и FIFA. Работил е в обществената телевизия, както и в други медии.

Известен е със страстта си към футбола и с ангажираността си към развитието на спорта в България. Често говори за бъдещето на родния футбол и ролята на младите таланти в него, като застъпва идеи за устойчиво развитие и подкрепа на детско-юношеските школи.

Иво Бързаков завършва средното си образование в Професионалната гимназия по аудио-видео и телекомуникации „А.С. Попов“ със специалност „Радио и телевизия“. Продължава обучението си в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специалност „Физическо възпитание и спорт“. Освен журналистическата си дейност, Иво има опит и като учител по физическо възпитание, обучавайки ученици от начален до гимназиален етап в София. Притежава допълнителни квалификации в областта на туризма, зимните и водни спортове.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Със 199 км/ ч се е движил Виктор Илиев, врязал се в автобус в София. Два пъти приел райски газ от балонче (ВИДЕО)

Със 199 км/ ч се е движил Виктор Илиев, врязал се в автобус в София. Два пъти приел райски газ от балонче (ВИДЕО)
Димитър Радев: Доставките на банкноти и отсичането на българските евро монети са в ход

Димитър Радев: Доставките на банкноти и отсичането на българските евро монети са в ход
Иван Таков за bTV: Има задържан по случая с дерайлиралия трамвай в София

Иван Таков за bTV: Има задържан по случая с дерайлиралия трамвай в София
Желязков: Смущенията на самолета на Урсула фон дер Лайен не са хибридни, не е нужно разследване

Желязков: Смущенията на самолета на Урсула фон дер Лайен не са хибридни, не е нужно разследване
С мощния си автомобил: Шофьор с 4 месеца стаж издрифти пред полицаи, глобяват го 3000 лв.(ВИДЕО)

С мощния си автомобил: Шофьор с 4 месеца стаж издрифти пред полицаи, глобяват го 3000 лв.(ВИДЕО)
Тази сутрин
Снимка: „Пари даваме само за ток“: В Липница правят лютеницата само с продукти собствено производство
„Пари даваме само за ток“: В Липница правят лютеницата само с продукти собствено производство
Снимка: Когато малкото означава много: Битката на едно семейство със затлъстяването
Когато малкото означава много: Битката на едно семейство със затлъстяването
Снимка: Общински съветници: Ватманите нямат подходящи условия да си купят кафе и закуска на начална и крайна спирка
Общински съветници: Ватманите нямат подходящи условия да си купят кафе и закуска на начална и крайна спирка
Лице в лице
Снимка: Иван Таков, Харалан Александров и Теодор Славев - гости в "Лице в лице"
Иван Таков, Харалан Александров и Теодор Славев - гости в "Лице в лице"
Снимка: Васил Велев за линията на бедността и икономиката
Васил Велев за линията на бедността и икономиката
Снимка: Христина Христова за бюджета, еврото, пенсиите и доходите
Христина Христова за бюджета, еврото, пенсиите и доходите
Тази събота и неделя
Снимка: "Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
"Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
Снимка: Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Снимка: Силна буря в Кюстендил
Силна буря в Кюстендил
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест