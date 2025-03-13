Екшън по варненските улици се е разиграл снощи, около 2 часа след полунощ, съобщават от ОД МВР-Варна.

Служителите на реда забелязани автомобил без включени светлини, в района на кв. „Младост“ и са го спрели за проверка.

Инспекцията, която била направена с алкотест, показала наличие на 2,51 промила алкохол в издишания въздух. Полицаите поканили 58-годишния водач да извади ключовете на автомобила, но той рязко потеглил с него.

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Започнало преследване, което скоро приключило, след като шофьорът е самокатастрофирал в уличен стълб. Мъжът е задържан е за срок до 24 часа в Трето РУ и срещу него е образувано досъдебно производство.

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