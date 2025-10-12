Военноморските сили на Република България бяха приведени в готовност за участие в спасителна операция на екипажа на кораб, плаващ под камерунски флаг, днес 12 октомври, съобщиха от ВМС.

Морският спасителен координационен център (МСКЦ) във Варна стартира спасителна операция, след подаден сигнал за товарен кораб с пробойна в борда и постъпваща вода. Инцидентът е станал в българския морски район за търсене и спасяване, на 140 морски мили източно от гр. Варна.

Снимка: ВМС

Корабът е подал сигнал за наклоняване и невъзможност да се справи самостоятелно с проблема. Вследствие на това екипажът от 10 украински моряци е напуснал плавателния съд с два спасителни плота.

МСКЦ - Варна е предприел незабавни действия за изпращане на спасителни средства към мястото на инцидента.

При постъпило искане за съдействие от Военноморските сили на България на мястото на инцидента е изпратен вертолет и е приведена в готовност за действие корвета „Бодри“.

След съвместните координирани действия по спасителната операция на вертолета и турския кораб „Морат Илхан“ са открити и локализирани двата спасителни плота, като екипажът от 10 украински моряка е качен на борда на турския кораб. След установяване на тяхното здравословно състояние не е имало необходимост от евакуация по въздуха с използването на вертолета от състава на ВМС на България, който остава в района на спасителната операция до нейното завършване.

Благодарение на доброто взаимодействие между институциите, операцията по спасяване на украинския екипаж беше извършена в кратки срокове, след което вертолетът от състава на ВМС на България се върна в Морската вертолетна авиобаза „Чайка“, съобщиха още от ВМС.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK