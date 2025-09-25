В 15:47 ч. днес бе прекъснато електрозахранването на метростанция „Сердика 2“ поради инцидент с пътник, съобщиха от „Метрополитен“.

На място незабавно са пристигнали екипи на Спешна помощ, пожарната и служители на „Метрополитен“.

Следствени органи извършват оглед на място за установяване на обстоятелствата около инцидента.

Към момента движението на влаковете се осъществява в следните участъци:

линия 1: „Обеля“ – „Централна гара“

линия 2: „НДК“ – „Витоша“

По неофициална информация човек е скочил на релсите. Изваден е от охраната с наранявания.

Движението по линията беше възстановена малко преди 17 ч.

