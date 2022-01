България е заплашена от стагфлация. Около това мнение се обединиха икономистите Румен Гълъбинов и Кузман Илиев, които бяха гости в обзора на седмицата по bTV Radio. Това означава, че има нисък или намаляващ икономически растеж, ръст на инфлацията, както и ръст на безработицата.

„Рискът от стагфлация е доста голям. Той е съвсем осезаем. Бихме могли да прогнозираме, че или сме влезли в стагфлация или ще влезем в стагфлация. Все пак това се надявам да е краткосрочно и през втората половина на тази година да излезем от това състояние“, каза Румен Гълъбинов.

„Инфлационните очаквания нарастват. Това се отразява и в лихвените проценти, тъй като банките виждат една инфлация от 7-8% и вдигат лихвите, за да си я калкулират вътре. Нищо чудно да видим и бизнеси, които практически не отварят врати. В края на предишната година те се бяха снишили и чакаха да видят какво ще стане. Понеже виждат, че нищо не се променя, а разходите им само растат нагоре, то може да се окаже, че тези бизнеси ще затворят врати. Ето ви я безработицата, инфлацията е тук и става стагфлация“, допълни Кузман Илиев.