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Той бил зад волана на кола с шуменска регистрация и се движил в насрещното движение по магистрала „Хемус“.

Малко след 18:15 часа снощи, в дежурната част на областната дирекция в Шумен постъпили сигнали, че лек автомобил се движи в изпреварващата лента на магистралата, срещу движението, посока Варна-Шумен.

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Екип на „Пътна полиция“ спрял автомобила близо до бензиностанция край Нови пазар.

На шофьорското място, във видимо нетрезво състояние е бил 76-годишен мъж. Тестван е с дрегер, отчетени са 2,08 промила алкохол в издишания от водача въздух.

Отказал да даде кръвна проба за анализ, задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен.

Автомобилът е иззет с протокол за доброволно предаване. Образувано е досъдебно производство.

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