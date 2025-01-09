Пореден случай на шофьор, управлявал автомобила си в насрещното движение на магистрала. 76-годишен мъж от Нови пазар е установен да управлява лек автомобил с 2,08 промила алкохол.
Той бил зад волана на кола с шуменска регистрация и се движил в насрещното движение по магистрала „Хемус“.
Малко след 18:15 часа снощи, в дежурната част на областната дирекция в Шумен постъпили сигнали, че лек автомобил се движи в изпреварващата лента на магистралата, срещу движението, посока Варна-Шумен.
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Екип на „Пътна полиция“ спрял автомобила близо до бензиностанция край Нови пазар.
На шофьорското място, във видимо нетрезво състояние е бил 76-годишен мъж. Тестван е с дрегер, отчетени са 2,08 промила алкохол в издишания от водача въздух.
Отказал да даде кръвна проба за анализ, задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен.
Автомобилът е иззет с протокол за доброволно предаване. Образувано е досъдебно производство.
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