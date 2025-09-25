Мъж на 25 години е обвинен от Софийската районна прокуратура за два улични грабежа в столицата, извършени на 14 септември, съобщиха от МВР. Той е задържан за до 72 часа.

Около 5:50 часа на бул. „Андрей Сахаров“ мъжът ударил в гърдите и съборил на земята 49-годишен чужденец, отнел му златен синджир и избягал.

По-късно през деня, около 12:10 часа, в столичния квартал „Хаджи Димитър“ извършителят нападнал 73-годишна жена на пейка.

Отново след удар той издърпал от врата ѝ златно колие и избягал. Впоследствие е заложил предмети в различни заложни къщи.

Извършителят на двата грабежа е открит ден по-късно, след като и двамата пострадали подали сигнали в полицията. Синджирът и колието са открити.

