Главният прокурор Иван Гешев държи прокуратурата като заложник. Това каза в ефира на bTV Radio съпредседателят на „Демократична България“ Христо Иванов.

Миналата седмица той предложи създаването на временна комисия, която да обсъди възможните промени в Конституцията свързани с върховенството на закона. Иванов коментира обаче, че трудно ще се събере необходимото мнозинство за конституционни промени, но допълни:

„Аз смятам, че има много аргументи ГЕРБ и ДПС да решат да подкрепят реформа в Конституцията, защото това е рационално и те имат първостепенен интерес. Те искат да излязат от тежката изолация, в която са поставени в момента в политически и в международен план“, допълни той.

Съпредседателят на „Демократична България“ коментира и думите на говорителя на главния прокурор Сийка Милева, че министърът на правосъдието не е компетентен да разглежда жалби и сигнали, когато са налице данни срещу магистрати, включително и срещу главния прокурор.

„Министърът на правосъдието има право да сезира ВСС с искане за отстраняване на всеки магистрат, включително и на главния прокурор. Следователно е компетентен да разгледа сигнали и да прецени тяхното внасяне във ВСС и задвижване на процедура за отстраняване, което няма наказателен характер, разбира се. Така че г-жа Милева, която е дискредитирана с множество лъжи и манипулации, която обслужва Иван Гешев…просто да се скрият тези хора и да престанат да държат българската прокуратура като заложник на собствените си манипулации и лъжи“, каза Христо Иванов.

Той призова българските професионални прокурори, сред които по думите му „има много достойни хора“, да намерят начин да не бъдат представляване от Иван Гешев при обсъждането на съдебната реформа.

„Друг трябва да ги представлява, за да бъдат чути. Иначе и те са заложници на това лице и е крайно време да го разберат това“, допълни той.

Христо Иванов коментира и Бюджет 2022 и по-конкретно темата с вдигането на максималния осигурителен праг от 3000 на 3400 лв.

„Предстоят ни разговори с финансовия министър, включително и по този въпрос, и ще видим какво ще можем да договорим“, каза Иванов.

Той увери, че „Демократична България“ ще продължи да подкрепя новото управление.