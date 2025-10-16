Хиляди останаха без ток в няколко столични квартала тази вечер. Сред засегнатите са кварталите "Люлин", "Филиповци" и "Република".
От" Елеткрохолд" обясниха, че причината е повреда в подстанция на Електроенергийния системен оператор.
Десетки жители с постове в социалните мрежи изразиха недоволството си и посочиха, че не за първи път тока прекъсва в късните часове на деня.
Поетапно започна и пускането на електрозахранването.
Към момента на сайта на дружеството се вижда, че все още не е възстановено в някои части на кварталите "Република" и "Люлин 1".
