Хиляди останаха без ток в няколко столични квартала тази вечер. Сред засегнатите са кварталите "Люлин", "Филиповци" и "Република".

От" Елеткрохолд" обясниха, че причината е повреда в подстанция на Електроенергийния системен оператор.

Десетки жители с постове в социалните мрежи изразиха недоволството си и посочиха, че не за първи път тока прекъсва в късните часове на деня.

Поетапно започна и пускането на електрозахранването.

Към момента на сайта на дружеството се вижда, че все още не е възстановено в някои части на кварталите "Република" и "Люлин 1".

