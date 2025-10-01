Ще направя предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв. Вече съм подписал предложението. Това каза пред журналисти министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който посети Дома за стари хора „Надежда“ в София по случай Международния ден на възрастните хора.

Ако майката се върне на работа през втората година от майчинството, тя да получава 75% от средствата, а не 50%, каза още министърът.

По думите му това би накарало майките да се върнат по-рано на работа и ще помогне за стимулирането на икономиката.

"Лично на мен много ми се иска следващата година да бъде годината на младите семейства", коментира министърът.

"Друго предложение е за повишаване на парите за първо, второ и трето дете", посочи също той.

"Социалното министерство ще предложи помощта за ученици да не е само от първи до четвърти клас и за осми клас, а от първи до осми клас. Целта е всички деца да бъдат обхванати от тази подкрепа", обясни Гуцанов.

По повод Международния ден на възрастните хора социалният министър увери, че за ресорното министерство тази група от обществото е приоритет. Нас няма да ни има, ако ги няма нашите родители - това е взаимна връзка, каза той.

