В 1561 училища днес са преустановени учебните занятия днес, съобщиха от Министерството на образованието.

От днес в грипна ваканция са учениците от 61 училища в област Монтана и от 32 училища в област Враца. Продължава да не се учи в София-град, областите Благоевград, Плевен, Кюстендил, Пловдив, Велико Търново, Русе, Разград, Добрич, Кърджали, Варна, Пазарджик, Хасково, Видин, София-област.

Днес следобед и Търговище обяви грипна епидемия с ваканция за учениците до 4 февруари включително.

Поради лоши метеорологични условия не се учи в 8 училища в област Смолян. В 7 училища в област Ловеч също няма учебен процес.