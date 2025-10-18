dalivali.bg
Граничен полицай почина при катастрофа на път за работа
Радев към военните медици: С клетвите си поемате двойната отговорност – на офицери и лекари

Граничен полицай почина при катастрофа на път за работа
Тежкият инцидент е станал в Русе
Снимка: Емил Димитров
Снимка: Емил Димитров
Снимка: Емил Димитров
Снимка: Емил Димитров
Снимка: Емил Димитров
България

Граничен полицай почина при катастрофа на път за работа

Тежкият инцидент е станал в Русе

Емил Димитров

Публикувано в  13:55 ч. 18.10.2025 г.

Тежка катастрофа е станала тази сутрин около 7 часа в Русе. При нея е загинал 52-годишен граничен полицай, който е отивал на работа на Дунав мост. Инцидентът е станал на бул. "Тутракан".

Водачът на лекия автомобил внезапно е изгубил управление и при навлизането в кръговото се е блъснал в колона от топлата връзка над булеварда. На място са били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

Снимка: Емил Димитров

Полицаят е бил с множество травми и е починал в линейката на път за болницата. Според официалните данни, униформеният е получил масивен инфаркт и това е довело до загубата на управление на колата.

На място се извършва оглед от полицията.

