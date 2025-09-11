Поради голям пожар в селата Екзарх Антимово, Добриново, Смолник и Житосвят кметът на Карнобат Георги Димитров обяви частично бедствено положение на територията на общината.

Обстановката е усложнена поради силния вятър.

"Фронтът е огромен. Гори на няколко ръкава. При мене един, на 500 метра - втори, в далечината се вижда трето огнище, пресечена местност и може би около десетина километра е фронтът", каза той пред БНР.

Според него това е най-големият пожар за това лято. Засега няма опасност за населените места.

