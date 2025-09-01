Тази вечер на главната пешеходна улица в Благоевград е паднал голям клон от дърво. При инцидента няма пострадали.

На място незабавно са били изпратени екипи на Община Благоевград и служители на пожарната, които са предприели действия по разчистване и обезопасяване на района.

Ще бъде извършена експертиза на състоянието на дървото и при установяване на риск, то ще бъде премахнато спешно, за да се предотвратят инциденти.

