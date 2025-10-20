Убийството на 15-годишното момче в столичен мол вчера е част от поредицата случаи на агресия през последната година, които стават на територията на търговски център. Случва се въпреки заявките за повишаване на сигурността и охраната.

В края на ноември миналата година граждани съобщават за агресия на група ученици срещу три момичета в мол в София.

София, 25.11.2024 г.

Само няколко дни по-късно, кадри в социалните мрежи показват тийнейджъри, които нападат служител в заведение в друг търговски център.

Случаите предизвикаха широк обществен отзвук. Мерките за сигурност се засилиха.

Въведоха използването на паник-бутони и съвместна работа с полицията.

Бургас, 26.01.2025 г.

Едва два месеца по-късно се стигна до нов инцидент с деца - този път в търговски център в Бургас.

Варна, 02.04.2025 г.

Последният медийно отразен случай е от Варна, където пред търговски център се стигна до бой между ученички.

Последното предложение на МВР е да бъдат поставени допълнителни метал детекторни рамки на входовете.

