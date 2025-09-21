Протест блокира главния път Пловдив-Карлово, 6000 души от село Труд са без автобус (ВИДЕО)

Протест за градски автобуси до село Труд блокира за час главния път Пловдив - Карлово и предизвика колони от автомобили.

6-хилядите жители на селото, което е на няколко километра от Пловдив,... нямат редовна автобусна линия до града, където повечето от тях работят и учат. В момента разчитат на личен транспорт и маршрутка.

"Като животно! Като овцете и козите, когато ги блъскат, за да може да се качат горе! Даже съм имала случаи шофьорът как слиза и блъска децата, за да се накачат и другите деца", казва пред камерата на bTV Мария Дечева, село Труд.

"Налага се да ходим в ТЕЛК, налага се да ходим при лекари-специалисти!", споделя Лиляна Спасова от с. Труд. Протестиращите искат да бъде възстановена градската линия №1. От Община Пловдив уточниха за bTV, че са необходими законови промени.

С проблема е запознат и транспортният министър.