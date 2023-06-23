"Според днешното изявление на Борисов хората го упреквали, че Иван Гешев бил главен прокурор толкова дълго време. Това е ясно самопризнание, че той решава кой и докога да бъде главен прокурор".

Това заяви в профила си във фейсбук бившият главен прокурор Иван Гешев. Той публикува и снимка, на която е облечен в ежедневно облекло, а не в костюм, както сме свикнали да го виждаме през последните години.

"Интересно е как ще обясни (Борисов - б.р.) този тоталитарен рецидив на своето европейско политическо семейство. Мен пък хората ме обвиняват, че толкова късно обвиних Борисов", казва още бившият обвинител номер едно.