dalivali.bg
София
сега Слънчево 31°
17 Слънчево 31°
18 Слънчево 30°
19 Слънчево 29°
20 Слънчево 26°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
България

ГДБОП в съвместна акция с Швейцария срещу трафика на хора

Съвместната операция е продължение на разследване, започнало през 2022 година

Снимка: МВР

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:35 ч. 02.09.2025 г.

Под ръководството на прокуратурата ГДБОП проведе специализирана полицейска операция по международно разследване за трафик на хора от България към Швейцария.

Акцията е проведена в изпълнение на молба за правна помощ. Реализирана е в град Долни Дъбник, област Плевен, на 2 септември 2025 г. В нея участват представители на прокуратурите и съдебните власти на двете страни, следователи от Националната следствена служба и полицейски служители от ОД МВР - Плевен. Осъществена е под ръководството на Международния отдел на Върховна касационна прокуратура.

Българка ще лежи в затвора у нас 6 г. заради трафик на хора в Гърция

Съвместната операция е продължение на разследване, започнало през 2022 година, срещу организирана престъпна група, създадена с цел трудова експлоатация - трафик на български граждани, които да извършват просия в Швейцария. Шестима българи, арестувани у нас и в партньорската страна преди 3 години, са осъдени от властите в Женева за трафик на хора и пране на пари. Издадените присъди са до 7 години лишаване от свобода, пише БГНЕС. 

Установено е, че те са трансферирали десетки българи от ромските махали на градове от Северна България, които са държани при нечовешки условия, като средствата от осъществяваната от тях дейност са превеждани от организаторите на канала към България.

Трима задържани за трафик на бежанци при спецакция в три града (СНИМКИ)

При проведената полицейска операция след събрани допълнително данни по случая са претърсени 3 адреса на свързани с организаторите на групата лица. Иззети са вещи, документи и информация от електронни устройства, имащи отношение към воденото производство. Разпитани са свидетели.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK 

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Трамвай дерайлира и се удари в подлез - подозират, че е управляван от младежи (СНИМКИ)

Трамвай дерайлира и се удари в подлез - подозират, че е управляван от младежи (СНИМКИ)
Със 199 км/ ч се е движил Виктор Илиев, врязал се в автобус в София. Два пъти приел райски газ от балонче

Със 199 км/ ч се е движил Виктор Илиев, врязал се в автобус в София. Два пъти приел райски газ от балонче
Силна магнитна буря удари Земята

Силна магнитна буря удари Земята
Разговор между контролната кула и екипажа на самолета на Урсула фон дер Лайен (АУДИО)

Разговор между контролната кула и екипажа на самолета на Урсула фон дер Лайен (АУДИО)
Заради спор: 21-годишна блъсна с колата си 70-годишна жена в Перник

Заради спор: 21-годишна блъсна с колата си 70-годишна жена в Перник
Тази сутрин
Снимка: Банско вече е предпочитана дестинация през цялата година. Какви са цените за уикенд?
Банско вече е предпочитана дестинация през цялата година. Какви са цените за уикенд?
Снимка: Опустошителна суша: Фермери са пред фалит във Врачанско
Опустошителна суша: Фермери са пред фалит във Врачанско
Снимка: Може ли да се стигне до доживотни отнемания на книжки за рецидивисти?
Може ли да се стигне до доживотни отнемания на книжки за рецидивисти?
Лице в лице
Снимка: Ивайло Мирчев и Христина Христова – гости в „Лице в лице“
Ивайло Мирчев и Христина Христова – гости в „Лице в лице“
Снимка: Войната по пътищата: Равносметката от новите мерки
Войната по пътищата: Равносметката от новите мерки
Снимка: Казусът "Паскал"
Казусът "Паскал"
Тази събота и неделя
Снимка: "Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
"Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
Снимка: Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Снимка: Силна буря в Кюстендил
Силна буря в Кюстендил
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест