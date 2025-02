Midalidare Rock In The Wine Valley

Floor Jansen се присъединява към Midalidare Rock In The Wine Valley 2025

Floor Jansen се присъединява към Midalidare Rock In The Wine Valley 2025. Вокалистката на Nightwish ще видим в последния ден на фестивала, 13 юли, когато ще сподели сцената с „кралицата на метъла“ DORO и легендата Alice Cooper. В този ден участие ще вземе и шведската симфонична пауър метъл група Twilight Force.

От финландската зала на славата и фронтдамата на мултиплатинената Nightwish до After Forever, един от пионерите на симфоничния метъл, Floor Jansen се радва на голям национален и международен успех. Гласът ѝ надхвърля границите на жанровете, позволявайки ѝ да изнася изпълнения, които намират отзвук сред публиката далеч извън метъл сцената.

Соловата кариера на Floor стартира експлозивно през 2019 г., когато тя завладява Нидерландия с майсторското си изпълнение на „Фантомът от операта“ в телевизионното шоу „Beste Zangers“. Същата година тя е удостоена с престижната награда Dutch Pop prize, с която се признава значителният ѝ принос към холандската поп музика. Обявяването на първото ѝ самостоятелно турне предизвиква безпрецедентен интерес, като билетите (~18 000) се разпродават за по-малко от 24 часа.

През октомври 2022 г. Floor е диагностицирана с рак на гърдата. След успешна операция тя бързо се завръща на сцената с Nightwish за европейското им турне, като изнася два разпродадени концерта в Ziggo Dome в Амстердам. Това е пример за нейната издръжливост и непоколебима отдаденост на музиката.

През март 2023 г. излиза дебютният солов албум на Floor „PARAGON“, последван от разпродадено турне в Нидерландия, Германия, Швейцария и Австрия. Забележително е, че Floor започва това турне, докато е бременна с втората си дъщеря, Луси.

С над 1,5 милиона последователи в социалните мрежи и фенклуб от над 8000 членове, Floor продължава да вдъхновява. Способността ѝ да предизвиква дълбоки емоции чрез изпълненията си и забележителният ѝ диапазон в различните музикални стилове я утвърдиха като една от най-универсалните и уважавани вокалистки на своето поколение.

Floor е родена на 21 февруари 1981 г. в Goirle, понастоящем живее в Швеция със съпруга си Hannes van Dahl, барабанист на Sabaton, и двете им дъщери Фрея и Луси.

Легендата за Twilight Force започва да се формира през 2007 г. Тя е резултат от копнежа да се върне златната ера на Epic Symphonic Power Metal. Но Twilight Force успяват да издигат жанра до нови висоти и звуци. Бандата слива триумфални мелодии с богати оркестрови аранжименти и бързи изпълнения, създавайки завладяващо преживяване.

Twilight Force издават първия Adventure Metal албум през 2014 г. – „Tales of Ancient Prophecies“. След него издават още два албума: Heroes of Mighty Magic (2016) и Dawn of the Dragonstar (2019), а четвъртият „At the Heart of Wintervale“ беше издаден на 20 януари 2023 г. от Nuclear Blast Records.

Twilight Force са:

Allyon | вокал и бек вокали

Krysthara | хор и вокали

Galyn | китара

Bramley Underhall | китара

Xandor | бас

Blackwald | клавишни

De'Azsh | барабани

Midalidare Rock In The Wine Valley е от 11 до 13 юли 2025 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи.

Деца до 12 години влизат без билет. Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley - https://midalidarerock.bg.