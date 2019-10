В момента минават няколко вълни на респираторни инфекции в България. Обикновено вирусите засягат горните дихателни пътища - хрема, кашлица, отпадналост и понякога има леко покачване на температурата. Това обясни в предаването „Важното, казано на глас“ по bTV Радио главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев.

По думите му големите температурни амплитуди са предпоставка за разпространението на вируси.

„Броят и видът им е много голям, но имат еднакво протичане. Вирусите, които в момента върлуват протичат по-леко и рядко дават усложнения. В повечето случаи в рамките на седмица симптомите отминават, но трябва да се знае, че са силно заразни. Средно 45-50 души на 10 000 боледуват в момента в страната ни, което е далеч под епидемиологичните стойности“, обясни още д-р Кунчев.

Епидемиолозите прогнозират, че реалната грипна епидемия тази година ще дойде през месеците януари и февруари. Главният държавен здравен инспектор припомни, че е препоръчително за хората с хронични заболявания да си поставят противогрипна ваксина. Той уточни, че безплатните близо 130 000 дози за пенсионерите се очаква да пристигнат в последната седмица на месец октомври.

„Ако има голям интерес към тях, е възможно да не се удовлетворят всички желаещи. Но пък това ще ни даде възможност следващата година да осигурим за всеки един пенсионер над 65-годишна възраст“.

Д-р Кунчев допълни още, че утре ще бъде изпратено писмо чрез районните здравни инспекции до общопрактикуващите лекари, за да знаят как да направят заявка за ваксините и да се отчетат след това към НЗОК.