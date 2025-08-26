Обвиняемият по аферата в Митниците Никола Николов - Паскал ще бъде екстрадиран у нас утре - 27 август. Това научи bTV от свои източници.

Той ще бъде предаден на българските власти на ГКПП „Калотина“ в сряда преди обед.

Никола Николов - Паскал е обвинен за участие в организирана престъпна група за контрабанда заедно с бившата директорка на Агенция "Митници" Петя Банкова и бившия главен секретар на МВР Живко Коцев.

Според обвиненията всички са участници в организирана престъпна група за контрабанда на цигари през границата и за длъжностни престъпления. Никола Николов-Паскал е сочен за контрабандист номер едно.

Той не беше открит в страната и беше обявен за издирване. На 27 септември миналата година Никола Николов - Паскал беше арестуван в Сърбия по време на съвместна акция на сръбските и българските спецслужби.

