Пътник в автобус на градския транспорт в Бургас се опита да излезе от превозното средство, счупвайки стъклото на една от вратите с чукчето, предназначено за аварийни сутуации. Ситуацията се е разиграла в превозно средство, движещо се по линия Б11, съобщава общественото радио.

Инцидентът се е случил на бул. „Демокрация“ в района на Трета поликлина посочи управителят на БургасБус инж. Петко Драгнев пред БНР.

Няма пострадали хора. Пътникът е избягал от местопроизшествието, като предстои да бъде открит от полицията.

„Стойността на нанесените щети е около 500 лева, но лошото е, че сега бургазлии ще са ощетени, автобусът от линия Б11 няма да може да се използва в рамките на поне една седмица. Ще се открие този човек, ще се заведе дело и ще трябва да заплати щетите“, обясни Драгнев.

Това е втората вандалска проява върху автобус от градския транспорт, уточни инж. Драгнев: „В момента не върви и един друг автобус, който беше напръскан с графити в кв. "Рудник" в началото на тази седмица“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK