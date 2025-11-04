Един от най-авторитетните в Европа конкурси за модерен балет отбелязва 30 години. Това е конкурсът на балет "Арабеск", създаден на името на Маргарита Арнаудова.

Това е конкурс за съвременна хореография върху българска музика. Вече 6 десетилетия балет "Арабеск" е символ на модерния балет у нас. Сред най-значимите събития, които организират е конкурса за млади хореографи.

"Конкурс, който да отвори вратите на Арабеск за едно младо и ново поколение, което да може да работи с танцьорите и самите танцьори да могат да работят с най-новите и млади хореографи", казва Ангелина Гаврилова, директор на балет "Арабеск".

В тазгодишното издание, подкрепено от столична община и министерството на културата, за наградата ще се състезават. Наградата е посветена на Маргарита Арнаудова - първият български хореограф водил трупата.

"Той е жест на един голям артист към друг артист. Академик калина богоева – тя създаде конкурса в знак на почит към твореца Маргарита Арнаудова, но и с мисъл за създаване на нови поколения в хореография в танца и за трупата", коментира Олеса Пантикина - репетитор и дъщеря на Маргарита Арнаудова.

През годините от конкурса са се утвърдили едни от най-големите имена в хореографията на съвременния модрен балет като Мила Искренова, Антония Докева и Боряна Сечанова.



