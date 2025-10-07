Двамата служители на ДАИ, поискали подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, остават в ареста. Това реши Софийският апелативен съд.

По данни на прокуратурата обвиняемите Борис Борисов и Георги Георгиев са получили по 200 лева и 300 евро от шофьорите на техниката за концерта на Уилиямс в София с мотив, че тахографите на камионите са повредени.

Тъй като обвиняемите не знаели английски, те използвали Google Translate, за да поискат парите. При обиск в домовете им разследващите открили и 43 000 евро и 5000 лв.

Тахографите на камионите са устройства, които записват данни за движението на автомобила, изминатото разстояние и времето за почивка на водача, с цел гарантиране спазването на правилата за работното време и намаляване на свързаните с умората инциденти.

