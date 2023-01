В неделя, 22 януари, от 15:50 ч. bTV ще излъчи специалната 30-минутна версия на филма „Аз съм Бурнеша“, който разказва за съдбата на албанските жени, избрали да живеят като мъже. Авторите - журналистът Радиана Божикова и операторът Добромир Иванов показват последните клетвени девици, които живеят в прокълнатите планини на север в Албания. Те ще срещнат зрителите с традиции, непонятни за днешното модерно общество.

Във филма ще научим какви са мотивите едно момиче да реши да се превърне в бурнеша – жените, които избират да изживеят живота си като мъже.

Снимка: Редакторски екип

Патриархалните времена в Северна Албания раждат феномен - замяна на мъжа начело на семейството с жена. Това са времена, в които мъжете взимат решения. Жената е длъжна да се грижи за бита и отглеждането на децата. Но се появяват девойки, които се чувстват заключени в тези социални роли, готови са да тръгнат по пътя на честта, изоставяйки своята женска идентичност. Искат да бъдат уважавани жени със силата на мъж, но не за себе си, а за другите, които имат нужда от тях. Доброволно се отказват от брак и сексуални отношения и избират да изживеят живота си като мъже. Вършат мъжка работа, обличат се и се държат като мъже и имат глас в управлението на общността.

Така се появяват т.нар. клетвени девици или бурнеши. Падането на режима отваря страната към модерния свят, но нито комунизмът, нито зараждащата се демокрация успяват да променят вековните традиции в по-откъснатите планински райони на Албания.

През април 2022 г. кратък вариант на филма бе излъчен в bTV Репортерите, след което получи специална награда за телевизионна документалистика от българския фестивал за операторско майсторство "Златно око", както и наградата за чиста журналистика Web Report на DIR.BG.

Специалната фестивална версия на филма с версии на албански, български, английски и немски, спечели и четири международни награди. Той бе определен за “Най-добър късометражен документален филм“ от What if? Women in Film Festival/ “Какво, ако? Жените в киното”. Кино фестивалът се провежда ежегодно в Цюрих, Швейцария и е направен за филми, създадени от жени за жени. Цели да вдъхновява дамите по цял свят да бъдат смели, решителни и устойчиви; да отстояват своите права и да не се страхуват да изразяват себе си.

Снимка: Редакторски екип

„Аз съм Бурнеша“ получи и наградата “Най-добър документален филм“ на международния кино фестивал „Изкуство без граници“ в Прищина, Косово. Българските журналисти представиха лично филма пред пълна зала и бяха отличени от министъра на културата, младежта и спорта на Косово.

Филмът бе отличен и от индийския международен кино фестивал Rohip в категориите "Операторско майсторство" и "Най-добър късометражен филм за жени". В него участваха над 1300 документални продукции от цял свят. През септември „Аз съм Бурнеша“ беше включен и в официалната селекция на фестивала на продуцентското студио Pinewood във Великобритания.

Екипът на предаването:

Оператор и фотограф: Добромир Иванов

Автор: Радиана Божикова

Монтаж: Александра Табакова – Ковачева

Графичен дизайн: Витали Варадинов

Музиката е на “Ajo”. Нейните песни разказват на албански за традицията/феномена бурнеша.

Танцът е от танцьорката и хореограф Петя Божинова. Специално за филма тя се опита да пресъздаде емоциите чрез танц – да разкаже за силната, бореща се за свобода, права и чест жена.

С гласа на Васил Бинев, който озвучава текста на материала и професионални актьори, които дублират филма за ефира на bTV.